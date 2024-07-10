Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen para ele geçirildi.

10.07.2024 10:39
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde S.D ve İ.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Takibe alınan şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanması için ikametlerinde yapılan aramada, 40 parça halinde bin 200 içimlik satışa hazır A4 (kağıt bonzai), 2 parça halinde 1,41 gram metamfetamin, 33 bin 285 TL suçtan elde edildiği değerlendiren para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı. S.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.K. isimli şahıs serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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