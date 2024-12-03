Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı. Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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