Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Yapılan denetimlerde uygulama noktasında durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 500 gram bonzai üretilebilecek miktarda 5,27 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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