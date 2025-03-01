Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2870 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2870 Hap Ele Geçirildi

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2870 Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da yapılan operasyonda 2870 sentetik hap ve 1 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

01.03.2025 10:50
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 870 sentetik hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 870 adet sentetik ecza ve 1 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Altıntaş, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2870 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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