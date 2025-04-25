Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Gediz ilçesi Üzümlü köyünde icra edilen operasyonda, 10 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA