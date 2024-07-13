Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

13.07.2024 10:48
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Kütahya'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Kütahya merkez Bahçelievler Mahallesinde yapılan operasyonda, 30 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Y, A.K., S.Ü., B.T., G.G., isimli 5 şüpheli yakalanırken, M.Y., A.K. ve S.Ü., isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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