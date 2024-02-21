Kütahya'da yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Kütahya\'da yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından durdurulan araç ve şahısların yapılan kontrollerinde 9,53 gram bonzai, 0,34 gram esrar, 0,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Tutuklanan kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

21.02.2024 08:20
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Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç ve şahısların yapılan kontrollerinde 9,53 gram bonzai, 0,34 gram esrar, 0,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve B.K. (28) ve A.C.(20) isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 9,53 gram bonzai, 0,34 gram esrar, 0,54 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devralınarak yapılan ifade alma işlemlerinde A.C. isimli şahıs sentetik ecza maddesini B.K. isimli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine adı geçen şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. B.K emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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