Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 101 gram metamfetamin ele geçilirken, O.K. isimli kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
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