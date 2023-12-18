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Kütahya'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da yapılan operasyonda, kadınları uyuşturucu maddeye alıştırıp fuhuş yaptıran 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya\'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
18.12.2023 - 13:16,
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Kütahya'da kadınları uyuşturucu maddeye alıştırıp kendilerine bağımlı yapmak suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan 2 aylık projeli çalışma sonucunda zor duruma düşen kadınları uyuşturucu maddeye alıştırıp kendilerine bağımlı yapmak suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 48 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan 5 adet payp, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ile 42 fişek, 2 adet motor şase kazınmış motosiklet ele geçirildi. Şahıslara ayrıca resmi belgede sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Dosya çerçevesinde 13 mağdur bayan ve 128 bilgi sahibi şahsın ifade işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Son Dakika

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