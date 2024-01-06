Kütahya\'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah ve silah malzemesi ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekiplerince 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde ilçede ruhsatsız silah bulundurabileceği değerlendirilen toplam 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 47 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet jop ve 10 adet boş kovan ele geçirilirken, 1 adet av tüfeğinin ruhsatı ibraz edilemediğinden gerekli kontroller için muhafaza altına alınarak konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA