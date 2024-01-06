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Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah ve silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah ve silah malzemesi ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 47 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet jop ve 10 adet boş kovan ele geçirildi. Ayrıca, bir av tüfeğinin ruhsatı ibraz edilemediği için gerekli kontroller için muhafaza altına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

Kütahya\'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah ve silah malzemesi ele geçirildi
06.01.2024 - 08:28,  Güncelleme: 08:30
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ekiplerince 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde ilçede ruhsatsız silah bulundurabileceği değerlendirilen toplam 7 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 47 adet fişek, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet jop ve 10 adet boş kovan ele geçirilirken, 1 adet av tüfeğinin ruhsatı ibraz edilemediğinden gerekli kontroller için muhafaza altına alınarak konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Altıntaş, Kütahya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah ve silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda silah ve silah malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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