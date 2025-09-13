Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı - Son Dakika
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
13.09.2025 13:38  Güncelleme: 15:49
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma, takla atan otomobilin altında kalıp sürüklenerek şehit oldu. Silah arkadaşının o halini gören başka bir jandarma personeli yolun kenarına çöküp kaldı.

Kütahya- Çavdarhisar yolunda yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), takla atan otomobilin altında kalarak şehit oldu.

ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Olay, yolun 35. kilometresinde meydana geldi. Karşı şeritten gelen otomobil takla atarak Yeşil'in bulunduğu noktaya savruldu. Aracın altında kalan genç astsubay sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİ İKİ GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKMIŞ!

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

