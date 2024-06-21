Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı

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Kütahya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen ve toplam 23 yolcunun bulunduğu belirtilen 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA