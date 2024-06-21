Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı

Kütahya-Eskişehir Karayolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

21.06.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen ve toplam 23 yolcunun bulunduğu belirtilen 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, İtfaiye, Kütahya, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
15:25 Yangın felaketinde “elektrik hattı“ şüphesi Tanrıkulu, “Olağan şüpheliler“ dedi, DEDAŞ’tan yalanlama gecikmedi Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:24 Antalya’da Kayalıklarda Ceset Bulundu Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 18:21:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement