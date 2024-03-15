Kütahya\'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da Kumar Operasyonu: 8 Kişiye İşlem Yapıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan ve kumar oynatmak için yer temini sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lokali kontrol eden ekipler, kumar oynandığını tespit etti ve oyun materyalleriyle 1900 lira ele geçirdi. Operasyonda, iş yeri sahibi 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 6 kişiye de idari işlem uygulandı.