Kütahya Emet'te Yağcık köyündeki ot yangını yaklaşık 2 dekarda zarara yol açtı - Son Dakika
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Kütahya Emet'te Yağcık köyündeki ot yangını yaklaşık 2 dekarda zarara yol açtı

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Kütahya Emet\'te Yağcık köyündeki ot yangını yaklaşık 2 dekarda zarara yol açtı
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yağcık köyü Pamuktarla mevkiinde çıkan ot yangını, Emet İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünden sevk edilen birer arazözle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde çıkan ot yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yağcık köyü Pamuktarla mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Otluk alandan yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Emet İtfaiyesinden 1 arazöz ve Emet Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından gerçekleştirilen soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeKütahyaGüncelEmetSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Emet'te Yağcık köyündeki ot yangını yaklaşık 2 dekarda zarara yol açtı - Son Dakika
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