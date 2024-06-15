Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarıyor - Son Dakika
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılık ve sahte para konusunda vatandaşları uyardı. İlçe Emniyet Birimleri, halk pazarı ve hayvan pazarında vatandaşlara bilgi vererek, broşür dağıttı. Yetkililer, bayram süresince artan nakit para kullanımı nedeniyle sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

15.06.2024 20:14
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılık ve sahte para konusunda vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Birimleri Cumhuriyet Meydanı'nda açılan halk pazarı ve Karakova Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Yetkililer, Kurban Bayramı'nda alışverişlerde artan nakit para kullanımı nedeniyle sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarıyor - Son Dakika
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