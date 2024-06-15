Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarıyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılık ve sahte para konusunda vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Birimleri Cumhuriyet Meydanı'nda açılan halk pazarı ve Karakova Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Yetkililer, Kurban Bayramı'nda alışverişlerde artan nakit para kullanımı nedeniyle sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi. - KÜTAHYA