Kütahya Emniyetine 37 Yeni Araç - Son Dakika
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Kütahya Emniyetine 37 Yeni Araç

Kütahya Emniyetine 37 Yeni Araç
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Kütahya'da yeni 37 hizmet aracı, Vali Işın'ın katıldığı törenle emniyet teşkilatına kazandırıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün araç filosuna kazandırılan 37 yeni hizmet aracı, Vali Musa Işın'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Törene; Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, emniyet mensupları ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti.

Törende konuşan Vali Musa Işın, henüz bir yıl önce Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına 61 araç tahsis edildiğini hatırlatarak, 37 yeni aracın daha hizmete sunulmasıyla emniyet teşkilatının araç filosunun önemli ölçüde yenilendiğini ifade etti. Yeni araçların olaylara hızlı ve zamanında müdahale edilmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Işın, emniyet ve jandarma teşkilatlarının demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görev yaptığını vurguladı.

Kütahya'nın Türkiye'nin en huzurlu illeri arasında yer aldığını belirten Işın, bu başarının emniyet ve jandarma teşkilatlarının özverili çalışmalarının yanı sıra devletine, milletine ve kanunlara bağlı Kütahya halkının katkısıyla sağlandığını söyledi.

Valilik, emniyet ve jandarma teşkilatlarının temel görevinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak olduğunu ifade eden Vali Musa Işın, yeni hizmet araçlarının Kütahya'ya ve emniyet teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek personele kazasız ve belasız görevler temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni hizmet araçlarının anahtarları Vali Musa Işın tarafından emniyet personeline teslim edildi. Program, yeni araçların kortej geçişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Emniyetine 37 Yeni Araç - Son Dakika

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