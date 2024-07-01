Kütahya Hisan Kalesi'nde çıkan ot yangını söndürüldü

Kütahya'nın tarihi Hisan Kalesi'ndeki ot yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki otluk ve ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangında 4- badem ağacının da zarar gördüğü belirtildi.
Polis, yangınla alakala çalışma başlattı. - KÜTAHYA
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