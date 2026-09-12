Kütahya Hisarcık\'ta otluk yangını 3 hektarlık alanı küle çevirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Şeyhler köyü Ören mevkiinde saat 17.20 saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz ve 2 su ikmal aracı, Hisarcık Belediyesinden 1 su ikmal aracı ve 1 iş makinesi ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz müdahale etti. Hisarcık İlçe Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yoğun ve hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

İlk belirlemelere göre yangında, aralarında meşe ve karaçam ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.