Kütahya’nın Afşar köyü yakınlarındaki orman yangını söndürüldü

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cin Ali Kuyusu mevkiindeki çamlık alanda çıkan yangın üzerine bölgeye Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yaklaşık 2 hektarlık çamlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 2 saatlik koordineli müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından alevler tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.