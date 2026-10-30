Kütahya Simav\'da jandarma 1 milyon 600 bin TL değerinde 45 kaçak telefon ele geçirdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Simav ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, toplam gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.