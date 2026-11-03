Kütahya Tavşanlı\'da kazı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 31 malzeme bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yeraltı arama cihazı ve 31 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet yeraltı arama ve tespit cihazı ile 31 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.