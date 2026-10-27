Kütahya Tavşanlı'da otomobil dere yatağına devrildi, 20 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da otomobil dere yatağına devrildi, 20 yaşındaki sürücü yaralandı

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Kütahya Tavşanlı\'da otomobil dere yatağına devrildi, 20 yaşındaki sürücü yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı-Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan 20 yaşındaki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne seyir halinde olan M.B.S. (20) idaresindeki 59 ADP 261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.B.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa KalemliHarmancıkTavşanlı3. SayfaKütahyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da otomobil dere yatağına devrildi, 20 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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