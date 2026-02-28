Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı

28.02.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda İHA saldırısı sonucu hafif yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve tesiste sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Kuveytli yetkililer Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda İHA saldırısı yaşandığını aktardı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdullah Al-Rajhi, olay sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve yolcu terminalinde "sınırlı maddi hasar" meydana geldiğini açıkladı. Sözcü, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini devreye aldığını ve olayın kontrol altına alındığını, bölgede güvenliğinin sağlandığını bildirdi. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kuveyt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 19:43:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.