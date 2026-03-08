Kuveyt'te Görevdeki İki Personel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuveyt'te Görevdeki İki Personel Hayatını Kaybetti

08.03.2026 14:08
İran'ın saldırıları sırasında Kuveyt'te iki İçişleri Bakanlığı personeli görevdeyken öldü.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 görevli personelin "görevlerini yerine getirdikleri" sırada öldüğü bildirildi.

İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılar düzenliyor. İran ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği Kuveyt'te iki bakanlık personeli hayatını kaybetti. Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 görevli personelin "görevlerini yerine getirdikleri" sırada öldüğü bildirildi. Açıklamada, "Binbaşı Abdullah Emad el-Şerah ve Yarbay Fahd Abdulaziz el-Mecmed, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kara Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli olarak görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybetmişlerdir. Yüce Allah'tan, onları geniş merhametiyle kuşatmasını, cennetinin enginliklerine yerleştirmesini ve yakınlarına sabır ve teselli vermesini diliyoruz" denildi. - KUVEYT

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Kuveyt, İran

