Kuyu-24 Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kuyu-24 Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yurt dışında tutuklu suç liderinin talimatıyla 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

18.09.2024 16:00
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının talimatıyla Türkiye'de eylem yapan 5 şüpheliye yönelik Kuyu-24 operasyonunun gerçekleştirildiğini ve 5 şüphelinin de tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının talimatıyla eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şahısa yönelik Tekirdağ Çorlu'da 'Kuyu-24' operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon sonucu organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını ve 5'inin de tutuklandığını açıkaladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yerlikaya operasyonlara dair görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının talimatıyla eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyu-24 Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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