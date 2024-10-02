Kuyu-31 Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuyu-31 Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

Manisa ve Yozgat merkezli operasyonlarda 30 şüpheli, organize suç faaliyetleri nedeniyle yakalandı.

02.10.2024 08:12
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Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-31" operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yapılan çalışmalar sonucu Manisa ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da organize suç örgütlerine yönelik "Kuyu-31" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnaflara ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yozgat, Manisa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyu-31 Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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