KUYU-36 Operasyonu: 99 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'KUYU-36' operasyonlarında yakalanarak adliyeye sevk edilen ve aralarında silahlı suç örgütü lideri olan Barış Boyun'un eşinin de bulunduğu 157 şüpheliden 99'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüpheliler tespit edilmişti. Tespit edilen şüphelilere yönelik 'KUYU-36' isimli operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu, aralarında silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 157 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

99 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 43'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 114 şüpheli nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Aralarında Ece Boyun'un da bulunduğu 99 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL