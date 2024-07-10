Kuyu-8 Operasyonlarında Gözaltına Alınan 61 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçirildi - Son Dakika
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Kuyu-8 Operasyonlarında Gözaltına Alınan 61 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İstanbul merkezli düzenlenen 'Kuyu-8' operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında sosyal medya fenomeni Neslihan ile İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete sevk edildi.

10.07.2024 19:28
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"Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan aralarında sosyal medya fenomeni Neslihan ile İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 61 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kara para aklama soruşturması çerçevesinde sosyal medyada "Neslim Güngen" adıyla ile bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı firari 7 şüphelinin daha yakalanmasının 54'ten 61'e yükselmiş, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yetkilendirilen ve rüşvet aldığı belirlenen bir vergi müfettişinin de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

61 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Emniyetteki işlemlerine devam edilen 61 şüpheli akşam saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Aralarında sosyal medya fenomeni Neslihan ile İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Sosyal Medya, İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyu-8 Operasyonlarında Gözaltına Alınan 61 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçirildi - Son Dakika
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