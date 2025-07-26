Kuyucak'ta Dere Kenarında Baygın Bulundu - Son Dakika
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Kuyucak'ta Dere Kenarında Baygın Bulundu

Kuyucak\'ta Dere Kenarında Baygın Bulundu
26.07.2025 21:00
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60 yaşındaki Ali Bozkır, dere kenarında baygın halde bulundu, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dere kenarında düşen ve baygın halde bulunan 60 yaşındaki Ali Bozkır, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kuyucak ilçesi Dereköy Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağlık alana kekik toplamak için çıkan Ali Bozkır (60), henüz bilinmeyen bir nedenle baygınlık geçirerek dere kenarına düştü. Bozkır'ı baygın halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Bozkır için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Bozkır, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Düşme sonucu genel vücut travması ve kafa travması meydana gelen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan baygın halde bulunan Ali Bozkır'dan dünden bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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