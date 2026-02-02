Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı saniyelerle kurtuldu... Sahnenin çökme anı kamerada - Son Dakika
Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı saniyelerle kurtuldu... Sahnenin çökme anı kamerada

Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı saniyelerle kurtuldu... Sahnenin çökme anı kamerada
02.02.2026 02:08  Güncelleme: 02:10
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte, zeybek oynayan Belediye Başkanı Uğur Doğanca aniden çıkan fırtına nedeniyle sahneden indiği sırada büyük bir kaza atlatmış oldu. Fırtına, sahneyi ve dev ekranı devirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte eğlence ve korku bir arada yaşandı. Program çerçevesinde zeybek oynamak için sahneye çıkan Belediye Başkanı, oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada birden çıkan fırtına sahneyi ve dev ekranı devirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

Kuyucak ilçesinde düzenlenen program, halktan yoğun ilgi gördü. Semt pazarında gerçekleştirilen program çerçevesinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı zeybek oynadı. Başkan Doğanca'nın sahnedeki zeybek performansı izleyenlerden tam not aldı. Başkan Doğanca sahneden indiği sırada aniden bastıran fırtına, sahne kurulumunu vurdu. Doğanca'nın saniyeler önce üzerinde bulunduğu alanın arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle sahneye devrildi. Başkanın sahneyi terk etmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, yürekler ağza geldi. Ucuz atlatılan kaza amatör kameraya böyle yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı saniyelerle kurtuldu... Sahnenin çökme anı kamerada

SON DAKİKA: Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı saniyelerle kurtuldu... Sahnenin çökme anı kamerada - Son Dakika
