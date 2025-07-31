Kuyucak\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaz Mahallesi'ndeki zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN