Kuzeni öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Kuzeni öldüren sanığa müebbet hapis istemi

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Kocaeli'de kuzeni Muzaffer Ece'yi öldüren Osman Ç. için Cumhuriyet savcısı müebbet hapis talep etti.

20.05.2025 13:36
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Kuzen cinayetine müebbet hapis talebi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kuzeni Muzaffer Ece'yi çay ocağında öldüren sanık hakkında mütalaa açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda 29 Mart 2024'de meydana gelen olayda, Muzaffer Ece çay ocağında oturduğu esnada kuzeni Osman Ç'nin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Ece kanlar içinde yere yığıldı, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Ece, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Osman Ç. de tutuklandı.

Cinayetin sebebinin, maktulün ağabeyi ile sanık arasında yaşanan ticari anlaşmazlıktan kaynaklanan husumet olduğu öğrenilmişti.

Müebbet hapis talebi

Cinayete ilişkin açılan davanın 3. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Ç., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Bütün şarjörü maktulün üzerine boşalttığında canavarla hisle öldürmüştür"

Sanığın en ağır cezayı almasını talep eden katılanların avukatı, "Muzaffer ile sanık arasında husumet yoktur. Sanık, İskender'i bulamadığı için kardeşini hedef almıştır. Sanık maktulü öldürmek için uzun süre plan yapmış. Bütün şarjörü maktulün üzerine boşalttığında canavarla hisle öldürmüştür. Sanığın canavarla hisle öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaksızın karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"Olay, 4 yıl önce onları mahkemeye verdikten sonra başladı"

Avukatın söylemlerine itiraz eden sanık Osman Ç., "Olay benim anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Öncelikle ifadeleri tekrar ederim. Olay, 4 yıl önce onları mahkemeye verdikten sonra başladı. Anlatmış olduğum savunmalardan başka eklemek istediğim husus yoktur" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine, Osman Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlk duruşmada verilen savunma

İlk duruşmadaki savunmasında, pişman olduğunu söyleyen Osman Ç., maktulün abisi İskender ile beraber ortaklaşa arazi satın aldıklarını, burayı iş yeri yaptıklarını ancak bir süre sonra anlaşamadıklarını ve ortaklığı bitirmek istediğini, tapu iptal tescil davası ve alacak davası açtığını söyleyerek, "Ben davayı açtıktan sonra bunlar bana düşman kesildi. İskender Almanya'ya gitmişti. İskender, WhatsApp üzerinden bana küfür etti. Aynı şekilde Muzaffer de beni arayarak küfür etti. Sessiz kalmayı denedim, bir süre sonra telefonla olan tartışmalarımız artmaya başladı. İş yerinde yapılan keşifte Muzaffer bana vurdu. Muzaffer bana vurduğu için darp raporu aldım. Muzaffer yanındaki taksi şoförüne, benim için 'Bu adam buranın bekçisiydi, ne sahibi. Bizim malımıza ortaklık yapmaya çalışıyor' dediğini bana söylediler. Ben de telefonla Muzaffer'i aradım. Nerede olduğunu sordum. Küfürle cevap vererek terminalde olduğunu söyledi. Terminale gittiğimde yine küfür etti. Ben belimdeki silahı çıkardım 2-3 el ateş ettim. Ondan sonrasını ne yaptım bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzeni öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

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