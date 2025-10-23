Kuzenini taciz ettiği öne sürülen kişiyi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Kuzenini taciz ettiği öne sürülen kişiyi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü

23.10.2025 11:40
Konya'da, kuzenini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Serdar B., polis merkezinde Enes K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

KONYA'da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

