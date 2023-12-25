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Kuzey Irak şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'nda

Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şehit Ağacı'na çakıldı.

Kuzey Irak şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı\'nda
25.12.2023 - 12:51,
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Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şehit Ağacı'na çakıldı.

Kızılcahamam'da şehitlerin anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan Şehitler Ağacı'na Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri de dualar eşliğinde çakıldı. Düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bölge milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Kızılcahamam, Ankara, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

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