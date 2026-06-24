Kuzey Koreli asker Güney Kore'ye iltica etti

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek, Güney Kore'ye iltica ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den kaçan asker, Güney Kore'ye sığındı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek, Güney Kore'ye iltica ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, "Ordu, gece saatlerinde orta cephe hattında bir Kuzey Kore askerini güvenli şekilde kontrol altına aldı. İlgili makamlar olayın ayrıntılarını araştırıyor" ifadelerini kullandı. Yetkililer, askerin Güney Kore'ye iltica etme niyetini ifade ettiğini belirtti.

Son olay, geçen yıl haziran ayından bu yana Kuzey Kore'den Güney Kore'ye dördüncü iltica olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimi yıl ekim ayında Kuzey Koreli bir astsubay, temmuz ayında ise 2 sivil sınır hattını kaçak yollarla geçerek Güney Kore'ye iltica etmişti. - SEUL