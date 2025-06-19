Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi - Son Dakika
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Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

Uzak Doğu\'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
19.06.2025 14:15
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Orta Doğu'da İsrail-İran çatışması devam ederken Güney Kore'nin tatbikatı sonrası Kuzey Kore, Sarı Deniz (Batı Denizi) istikametine doğru 10 roket fırlattı.

Kuzey Kore, roket atışlarına devam ediyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden Sarı Deniz (Batı Denizi) istikametine doğru 10 roket fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, "Ordumuz, çeşitli gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Ordumuz, Güney Kore ile ABD arasındaki güçlü ortak savunma duruşu çerçevesinde herhangi bir provokasyona ezici şekilde karşılık verecek yetenek ve hazırlık durumunu sürdürmektedir" denildi.

FÜZLERİN MENZİLİ GÜNEY KORE'Yİ VURABİLİYOR

Kuzey Kore'nin kullandığı 240 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini menzil içine alabiliyor.

GÜNEY KORE DÜN TATBİKAT DÜZENLEMİŞTİ

Güney Kore ordusu, ABD ve Japonya ile birlikte ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti. Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında dün düzenlenen tatbikata, Güney Kore'den iki F-15K, ABD'den altı F-16 ve Japonya'dan iki F-2 savaş uçağı katılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi - Son Dakika

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