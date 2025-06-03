Kuzey Marmara\'da Feci Kaza: 12 Yaralı

Kuzey Marmara'da feci kaza: 4'ü çocuk 12 yaralı

Otoyol savaş alanına döndü

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza yeri adeta savaş alanına döndü.

Kaza, 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 81 AAC 004, 06 EFM 491 ile 34 FGK 420 plakalı otomobiller kaza yaptı. Bazı araçlar bariyerlere girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine sevk etti. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.