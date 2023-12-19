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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı Süratli giden kadın sürücü, önce otomobile ardından tıra çarptı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı Süratli giden kadın sürücü, önce otomobile ardından tıra çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda süratli gittiği iddia edilen bir cip, önce otomobile ardından tıra çarptı. Kazada cipte sıkışan 4 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2'si ağır 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza: 6 yaralı Süratli giden kadın sürücü, önce otomobile ardından tıra çarptı
19.12.2023 - 20:14,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı

Süratli gittiği iddia edilen kadın sürücü, önce otomobile ardından tıra çarptı

Feci kazada cipte sıkışan yaralı 4 kadın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından araçtan çıkarıldı

Yaralı bir kadına 10 dakika boyunca kalp masajı yapılırken, 2'si ağır 6 yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı

Kazaya karışan araçlar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkiinde süratli gittiği iddia edilen bir cip önce otomobile ardından da tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından cipin içerisinde sıkışan 4 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı feci kazada 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bir kadına ise 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığı görüldü.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyol üzerinde 54 AJH 935 plakalı ciple süratli bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip önce 33 AAG 638 plakalı otomobile ardından da bir tıra arkadan çarptı. Cipin arkadan çarptığı tır bariyerler aşarak yol kenarına dururken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada cipin içinde bulunan 2'si ağır 6 kadın yaralandı

Kazada yol kenarına savrulan cipin içerisindeki 6 kadından 4'ü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipin içerisinde sıkışan 4 yaralı kadın kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca çalışma yapan ekipler 4 kadını sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılardan birine yarım saat boyunca kalp masajı yapıldığı görüldü. 2'si ağır 6 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya karışan araçlar dron ile görüntülendi

Ayrı olay yeri kazaya karışan 3 araç ve kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı Süratli giden kadın sürücü, önce otomobile ardından tıra çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı Süratli giden kadın sürücü, önce otomobile ardından tıra çarptı - Son Dakika
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