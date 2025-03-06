Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

06.03.2025 00:16
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde Emirhan Irız kontrolünde seyir halinde olan 34 GH 1169 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önce H.Ç. kontrolündeki 34 KYS 32 plakalı tıra arkadan vurup ardından hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada, 34 GH 1169 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emirhan Irız hayatını kaybederken, araçtaki diğer kişi D.Ç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Hayatını kaybeden Emirhan Irız'ın cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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