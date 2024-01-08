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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası kimyasal madde paniği - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası kimyasal madde paniği

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen bir kazada, bir kamyonette bulunan kimyasal madde paniğe neden oldu. Kazanın ardından variller otoyola savrularak patladı ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda varillerin dezenfektan yapımında kullanılan ham madde olduğu tespit edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza sonrası kimyasal madde paniği
08.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:06
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası kimyasal madde paniği

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazaya karışan bir kamyonette yüklü olan kimyasal madde paniğe neden oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkiinde iddiaya göre kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden 34 JY 1926 plakalı hafriyat kamyonu jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu. Sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna Başakşehir İstikametinde seyir halinde olan 77 AAS 676 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışma sonucunda kamyonette bulunan variller otoyola savrularak patladı. Oluşan koku ve varillerdeki tehlike işaretlerine istinaden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sahibinin su dolu olduğunu iddia ettiği varillerin yapılan çalışma sonucunda dezenfektan yapımında kullanılan ham madde olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yol maddelerden temizlenirken araçlar otoparka çekildi.

BT-ZA-

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası kimyasal madde paniği - Son Dakika


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