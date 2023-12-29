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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Görele'de toprağa verildi - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Görele'de toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 2'si, memleketleri Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın cenazeleri, Görele ilçesinde düzenlenen törenin ardından aile mezarlıklarında defnedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Görele\'de toprağa verildi
29.12.2023 - 14:14,
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 2'si memleketleri Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da vefat eden bir yakınlarının cenazesi için Esenyurt Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Giresun'un Görele ilçesine gelenler dönüş yolunda dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazası geçirdi. Kazada Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüste bulunanlardan Kenan Cin ve Erdoğan Mandal hayatlarını kaybetti. 3 gün önce yakınlarının cenazesine gelen Cin ve Mandal'ın cenazeleri de bu sabah Görele ilçesine getirildi. İlçenin Yeşildere köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal aile mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenazeye yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakamı Refik Özsoy, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi Görele'de toprağa verildi - Son Dakika


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