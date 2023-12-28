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Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Mevkii'nde bir grup motosikletli, akrobatik hareketler yaparak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Sürücülerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada
28.12.2023 - 20:20,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Mevkii'nde bir grup motosikletli, akrobatik hareketler yaparak yolculuk yaptı. Sürücülerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Mevkii'nde motosikletli bir grup, trafiğin akışını yavaşlatacak şekilde seyrederek tehlikeli hareketler sergiledi. Sürücülerden biri motorunun ön kısmını kaldırırken diğeri de motosikletin üzerine yatarak yolculuk yaptı. Diğer araç sürücülerinin ve kendilerinin canını hiçe sayan motosiklet sürücüleri başka bir otomobil şoförünün cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, şahısların trafiğin olağan akışını yavaşlattığı ve akrobatik hareketler yaparak ilerlediği görüldü. Şans eseri herhangi bir kaza olmadığı öğrenildi.

(BT- Hİ-ZB-

Kaynak: İHA
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Marmara, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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