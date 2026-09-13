Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan otobüste 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan otobüste 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yanan otobüste 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yanmaya başladı; olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 18 kişiden 8'inin etkilenmeden çıkarıldığını, yangının sebebinin adli olarak araştırılacağını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan otobüste çıkan yangınla ilgili, "Maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler" dedi.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü, burada gördüğünüz gibi bariyerlere çarparak yanmaya başlamış. İtfaiyenin müdahalesiyle de yaklaşık 5-6 dakika sonra söndürülmeye çalışılmış fakat yangın hızlı yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var; 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış. 10 kişinin 2'si vefat etmiş, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1'inin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Başta vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir otobüsümüz. Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eyüpsultan, Davut Gül, 3. Sayfa, İstanbul, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan otobüste 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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