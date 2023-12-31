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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüksek hızla ilerleyen sosyal medya fenomenine ceza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüksek hızla ilerleyen sosyal medya fenomenine ceza

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolunda 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomenine jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve güzergahını tespit etti. Aracın tescil plakası üzerinden, hız sınırlarını aşmak nedeniyle sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yüksek hızla ilerleyen sosyal medya fenomenine ceza
31.12.2023 - 00:15,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen sosyal medya fenomenine ceza

İSTANBUL - İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolunda 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomenine jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İstanbul'un Anadolu Yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde 'Tesla' markalı otomobil ile hız denemesi yapan ve 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen 'Yaspe' isimli sosyal medya fenomeni, o anları sosyal medya üzerinden paylaşınca jandarmanın radarına takıldı.

Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti. Aracın tescil plakası üzerinden, 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' maddesinden dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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