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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 59 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların tedavileri devam etmektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı
28.12.2023 - 09:42,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 30 vatandaşın ambulanslarla hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı - Son Dakika
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