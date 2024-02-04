 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan, bugün memleketi Divriği'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Akçan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

04.02.2024 18:04  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan(49), son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Gültekin Akçan yönetimindeki 58 EZ 342 plakalı Mercedes marka şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Otobüs, bariyere çapmanın şiddeti ile ön tarafında bulunan tıra çarptı. Kaza sonucunda otobüste bulunan 19 kişi yaralanmış otobüs şoförü araç içinde sıkışmadan dolayı ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda hayatını kaybeden otobüs şoförü Gültekin Akçan, bugün memleketi Divriği de son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun bir katılım ile Cem evinde kılınan cenaze namazı sonrası Akçan, ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Marmara, Ulaşım, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza da hayatını kaybeden şoför son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement