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Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Vali Yaşar Karadeniz olay yerinde incelemelerde bulundu.

28.12.2023 - 09:00,
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Vali Karadeniz: "11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 vatandaşımız yaralandı"

"Zincirleme kazanın otomobilin tıra çarpmasıyla başladığı tahmin ediliyor"

Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Vali Yaşar Karadeniz olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi ölürken 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.

Vali Yaşar Karadeniz olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı - Son Dakika
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