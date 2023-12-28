Vali Karadeniz: "11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 vatandaşımız yaralandı"
"Zincirleme kazanın otomobilin tıra çarpmasıyla başladığı tahmin ediliyor"
Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 11 kişi ölü, 57 kişi yaralı
SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Vali Yaşar Karadeniz olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi ölürken 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.
Vali Yaşar Karadeniz olay yerinde incelemelerde bulundu.
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