KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü

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Kilis'te Kartalbey KYK Öğrenci Yurduna tabancayla giren öğrenci silahla şakalaşmak isterken kazara arkadaşını vurarak öldürdü. Katil zanlısı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ÖĞRENCİ YURDUNDA VURULAN GENÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay, 12 Mart sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi. B.Y, yanındaki tabancayı şaka amacıyla, arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Mehmet Yasin Arı'ya isabet etti. Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.