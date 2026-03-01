Lahor'da İran Protestosu: ABD Konsolosluğu Önünde Çatışma

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bulunan ABD Konsolosluğu önünde İran'a yönelik saldırıları protesto eden kalabalık, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da çok sayıda kişi İran'a yönelik saldırıları protesto etmek üzere ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Güvenlik güçleri, konsolosluğa doğru yürüyen kalabalığa cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Barikatları yıkan göstericiler, konsolosluk binasına sopalarla hasar verirken, kapıları da ateşe verdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan kalabalık, ABD karşıtı sloganlar attı. - LAHOR