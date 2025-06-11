Lapseki\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 15.30 sıralarında Lapseki ilçesi Kirazlıdere mevkisinde başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. - ÇANAKKALE